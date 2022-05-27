"Тоттенхэм" выигрывает борьбу за Перишича

Вингер "Интера" Иван Перишич согласовал двухлетний контракт с "Тоттенхэмом".

Несмотря на все попытки "Интера" удержать Перишича, Иван отказался от новой сделки и решил покинуть "Сан-Сиро" свободным агентом.



По информации The Independent, на руках у Перишича также были предложения от "Челси" и "Ювентуса", однако 33-летний хорват склоняется к варианту со "шпорами".



Выбор Перишича обусловлен желанием снова поработать с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел "Интер" к чемпионству в Серии А.



"Шпоры" ожидают получить окончательное согласие на переход от Перишича в ближайший понедельник. В Северном Лондоне Иван сможет получать 4 миллиона фунтов в неделю.