"Тоттенхэм" выигрывает борьбу за Перишича

Иван Перишич Вингер "Интера" Иван Перишич согласовал двухлетний контракт с "Тоттенхэмом".

Несмотря на все попытки "Интера" удержать Перишича, Иван отказался от новой сделки и решил покинуть "Сан-Сиро" свободным агентом.

По информации The Independent, на руках у Перишича также были предложения от "Челси" и "Ювентуса", однако 33-летний хорват склоняется к варианту со "шпорами".

Выбор Перишича обусловлен желанием снова поработать с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, который в прошлом сезоне привел "Интер" к чемпионству в Серии А.

"Шпоры" ожидают получить окончательное согласие на переход от Перишича в ближайший понедельник. В Северном Лондоне Иван сможет получать 4 миллиона фунтов в неделю.


Метки Интер, Перишич, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 117

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. murderface 27.05.2022 21:03 # murderface
    4млн в неделю такому топарю конечно можно, но Кейну не обидно будет?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: