"Тоттенхэм" нацелился на Бастони
Алессандро Бастони из "Интера" является целью номер один "Тоттенхэма" по укреплению позиции центрального защитника.
Сегодня главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте встречался в Италии с управляющим директором клуба Фабио Паратичи, определив свои трансферные цели на это лето.
Центр обороны является одной из зон, которые Конте надеется усилить в ближайшее окно, и Daily Mail утверждает, что больше всего Конте хочет заполучить своего бывшего подопечного по "Интеру" Бастони.
В чемпионском для "Интера" и Конте сезоне 2020/21 Бастони сыграл 33 из 38 матчей в Серии А, чем заслужил новый контракт до 2024 года. В этой кампании 24-летний итальянец оставался ключевой фигурой для команды с "Сан-Сиро".
В качестве альтернатив Бастони, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" рассматривает Пау Торреса из "Вильярреала" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".
27.05.2022 20:00
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Последние комментарии:
короче решил сделать упор на автобус еще сильнее...
конте + шпорпы = симеона + атлетико
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Там ещё Перишич на подходе
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Всем пизда 2.0
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Почему иероглифы ассоциируются с низким качеством?
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Он же стоит 60+ ) Хотелка у Конте большая)
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