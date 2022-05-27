"Тоттенхэм" нацелился на Бастони

Алессандро Бастони Алессандро Бастони из "Интера" является целью номер один "Тоттенхэма" по укреплению позиции центрального защитника.

Сегодня главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте встречался в Италии с управляющим директором клуба Фабио Паратичи, определив свои трансферные цели на это лето.

Центр обороны является одной из зон, которые Конте надеется усилить в ближайшее окно, и Daily Mail утверждает, что больше всего Конте хочет заполучить своего бывшего подопечного по "Интеру" Бастони.

В чемпионском для "Интера" и Конте сезоне 2020/21 Бастони сыграл 33 из 38 матчей в Серии А, чем заслужил новый контракт до 2024 года. В этой кампании 24-летний итальянец оставался ключевой фигурой для команды с "Сан-Сиро".

В качестве альтернатив Бастони, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" рассматривает Пау Торреса из "Вильярреала" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".


Метки Бастони, Интер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 286

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Последние комментарии:




  1. grishatkach 27.05.2022 21:03 # grishatkach
    короче решил сделать упор на автобус еще сильнее...
    конте + шпорпы = симеона + атлетико

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  2. edgarkuznetsov 27.05.2022 20:59 # edgarkuznetsov
    Там ещё Перишич на подходе

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  3. edgarkuznetsov 27.05.2022 20:58 # edgarkuznetsov
    Всем пизда 2.0

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  4. akadam 27.05.2022 20:46 # akadam
    Почему иероглифы ассоциируются с низким качеством?

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  5. high-malvern 27.05.2022 20:25 # high-malvern
    Он же стоит 60+ ) Хотелка у Конте большая)

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