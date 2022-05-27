"Тоттенхэм" нацелился на Бастони

Алессандро Бастони из "Интера" является целью номер один "Тоттенхэма" по укреплению позиции центрального защитника.

Сегодня главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте встречался в Италии с управляющим директором клуба Фабио Паратичи, определив свои трансферные цели на это лето.



Центр обороны является одной из зон, которые Конте надеется усилить в ближайшее окно, и Daily Mail утверждает, что больше всего Конте хочет заполучить своего бывшего подопечного по "Интеру" Бастони.



В чемпионском для "Интера" и Конте сезоне 2020/21 Бастони сыграл 33 из 38 матчей в Серии А, чем заслужил новый контракт до 2024 года. В этой кампании 24-летний итальянец оставался ключевой фигурой для команды с "Сан-Сиро".



В качестве альтернатив Бастони, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" рассматривает Пау Торреса из "Вильярреала" и Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".