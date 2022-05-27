"Сити" получит 164 млн. фунтов призовых за победу в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" обеспечил себе призовые в 164 миллиона фунтов за победу в Премьер-Лиге в сезоне 2021/22.

Как известно, призовые в Премьер-Лиге складываются из нескольких компонент. Каждый из 20 клубов получает равную долю от продажи прав на телетрансляции в Великобритании и за рубежом и от коммерческой деятельности лиги.



Более высокая позиция в итоговой таблице и большее количество матчей, показанных в прямом эфире, обеспечивает клубам дополнительные призовые.



Как уже было сказано, призовые "Сити" составили 164 млн. фунтов — больше всех в дивизионе и на 10.1 млн. фунтов больше, чем досталось "горожанам" в предыдущем сезоне.



Пришедший к финишу вторым "Ливерпуль" получит 162.3 млн. фунтов (+14 млн. фунтов), четвертый "Тоттенхэм" — 155.1 млн. фунтов (+15.7 млн. фунтов), третий "Челси" — 154.9 млн. фунтов (+4.1 млн. фунтов).



Финишировавший на последнем месте "Норвич" получит меньше всех — 98.5 млн. фунтов. Общие же призовые дивизиона оцениваются в 2.621 млрд. фунтов.



