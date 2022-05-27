Конте решил остаться в "Тоттенхэме"

Антонио Конте принял решение остаться главным тренером "Тоттенхэма" на следующий сезон.

Завершив кампанию 2021/22 на четвертом месте в Премьер-Лиге и вернув свой клуб в Лигу Чемпионов, Конте отказался предоставить какие-либо гарантии насчет своего будущего, заявив, что сперва должен поговорить с руководством клуба.



По информации The Telegraph, сегодня Конте специально встречался с управляющим директором "Тоттенхэма" Фабио Паратичи, подтвердив свою готовность продолжить работу в клубе.



Паратичи в свою очередь пообещал Конте поддержку на трансферном рынке. Выделенные владельцами "шпор" 150 миллионов фунтов должны помочь Антонио совершить минимум шесть приобретений.



Добавим, что следующий сезон будет последним по контракту Конте, поэтому относительно скоро вопрос о будущем Антонио вновь станет открытым.