"Вилла" обдумывает приглашение Луиса Суареса
"Астон Вилла" изучает возможность приглашения нападающего "Атлетико" Луиса Суареса.
Суарес отыграл за "Атлетико" два сезона, перебравшись в Мадрид из "Барселоны" за 17 миллионов фунтов, однако сейчас Луис становится свободным агентом и может сам решать, куда ему отправиться.
Несмотря на возраст, 35-летний уругваец хочет остаться в Европе и провести еще минимум один сезон на топ-уровне.
В свое время Суарес поиграл за "Ливерпуль" вместе со Стивеном Джеррардом, который теперь является главным тренером "Виллы", и эти отношения могут стать ключом к переходу Луиса в бирмингемский клуб.
Как сообщает The Telegraph, в данный момент "Вилла" пытается понять, сможет ли осилить зарплату Суареса и достаточна ли физическая форма Луиса для выступлений в Премьер-Лиге.
27.05.2022 17:00
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Карру и Дудека еще позвать можно, оба свободные агенты тоже.
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та нее он уже пешком ходит..и зубы сточились))
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покупайте стерлинга и ищите старриджа уже
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Хуя се Стиви Джи банду колотит.)))
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