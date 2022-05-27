"Вилла" обдумывает приглашение Луиса Суареса

"Астон Вилла" изучает возможность приглашения нападающего "Атлетико" Луиса Суареса.

Суарес отыграл за "Атлетико" два сезона, перебравшись в Мадрид из "Барселоны" за 17 миллионов фунтов, однако сейчас Луис становится свободным агентом и может сам решать, куда ему отправиться.



Несмотря на возраст, 35-летний уругваец хочет остаться в Европе и провести еще минимум один сезон на топ-уровне.



В свое время Суарес поиграл за "Ливерпуль" вместе со Стивеном Джеррардом, который теперь является главным тренером "Виллы", и эти отношения могут стать ключом к переходу Луиса в бирмингемский клуб.



Как сообщает The Telegraph, в данный момент "Вилла" пытается понять, сможет ли осилить зарплату Суареса и достаточна ли физическая форма Луиса для выступлений в Премьер-Лиге.