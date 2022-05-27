"Вилла" обдумывает приглашение Луиса Суареса

Луис Суарес, Филиппе Коутиньо и Стивен Джеррард "Астон Вилла" изучает возможность приглашения нападающего "Атлетико" Луиса Суареса.

Суарес отыграл за "Атлетико" два сезона, перебравшись в Мадрид из "Барселоны" за 17 миллионов фунтов, однако сейчас Луис становится свободным агентом и может сам решать, куда ему отправиться.

Несмотря на возраст, 35-летний уругваец хочет остаться в Европе и провести еще минимум один сезон на топ-уровне.

В свое время Суарес поиграл за "Ливерпуль" вместе со Стивеном Джеррардом, который теперь является главным тренером "Виллы", и эти отношения могут стать ключом к переходу Луиса в бирмингемский клуб.

Как сообщает The Telegraph, в данный момент "Вилла" пытается понять, сможет ли осилить зарплату Суареса и достаточна ли физическая форма Луиса для выступлений в Премьер-Лиге.


Метки Атлетико, Ливерпуль, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 27.05.2022 17:18 # brown-ale
    Карру и Дудека еще позвать можно, оба свободные агенты тоже.

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  2. frisby 27.05.2022 17:12 # frisby
    та нее он уже пешком ходит..и зубы сточились))

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  3. tursa 27.05.2022 17:08 # tursa
    покупайте стерлинга и ищите старриджа уже

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  4. sexan 27.05.2022 17:06 # sexan
    Хуя се Стиви Джи банду колотит.)))

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