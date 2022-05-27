Каррагер уверен в победе "Ливерпуля" над "Реалом"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "красные" победят "Реал" в финале Лиги Чемпионов.

На пути в финал "Реал" выбил из борьбы "Манчестер Сити" и "Челси", однако Каррагер считает, что оба раза команде Карло Анчелотти повезло.



Каррагер ожидает, что в Париже удача "Реала" закончится, и "Ливерпуль" подтвердит свой более высокий класс.



"Я следил за "Реалом" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, и в Лиге Чемпионов они проиграли матчей больше, чем "Ливерпуль" за весь сезон во всех соревнованиях".



"У "Реала" очень хорошая команда, но они не так хороши, как "Манчестер Сити". Думаю, они не так хороши, как "Челси", пускай даже они прошли и тех, и других".



"Победный дух — это важно, но в этих предыдущих матчах им очень повезло. Удача всегда необходима, но когда у тебя хорошая команда, ты не вырываешь победу каждый раз на последней минуте, перед этим уступая в счете".



"Манчестер Сити" должен был крушить их, они должны были побеждать их дома 6:2. Да и "Челси" "Реал" уступал 0:3 дома (пока не забил два поздних гола)".



"Конечно, "Реал" может выиграть финал. Но я просто думаю, что "Сити" или "Ливерпуль", играя против "Реала" в отдельно взятом матче, играя приближенным к сильнейшему составом, должны побеждать их. Я уверен в этом", — цитирует Каррагера Sky Sports.