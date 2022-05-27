Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Манчестер Сити" нацелился на Риса Джеймса. Ромелу Лукаку хочет назад в Италию. "Арсенал" может купить Альваро Морату. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет переманить правого защитника "Челси" Риса Джеймса. (Daily Mail)

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет вернуться в Италию, где в его услугах заинтересованы "Милан" и "Ювентус". (Tuttomercatoweb)

"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовы приютить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, если переход того в "Реал" сорвется. (The Sun)

"Юнайтед" предупредил Френки Де Йонга, что переключится на кого-нибудь другого, если полузащитник "Барселоны" будет тянуть с решением, хочет он перебраться на "Олд Траффорд" или нет. (Sport)

"Юнайтед" готов сделать предложение по вингеру "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку на следующей неделе. (Sky Germany)

"Арсенал" "очень близок" к покупке нападающего "Атлетико" Альваро Мораты за 26 миллионов фунтов. (Sport)

"Арсенал" опережает "Вест Хэм" в борьбе за левого защитника "Болоньи" Аарона Хики, предложив за 19-летнего шотландца 21 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)

"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Ланса" Шейке Дукуре, за которым также следят "Брайтон", "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон". (Daily Mirror)

"Ньюкасл" следит за атакующим полузащитником "Лиона" Лукасом Пакетой. (Daily Mail)

"Ньюкасл" готов предложить 30 млн. фунтов за защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса. (Daily Star)

"Эвертон" и "Вест Хэм" сражаются за вингера "Бернли" Максвела Корне. (The Telegraph)

"Лестер" открыт к предложениям насчет Янника Вестергора и Бубакари Сумаре. (Daily Mail)

"Кристал Пэлас" лидирует в борьбе за голкипера сборной Англии Сэма Джонстона, чей контракт с "Вест Бромвичем" истекает в конце июня. (Daily Mail)

Другое

Защитник "Брайтона" и молодежной сборной Англии Тарик Лэмпти получил предложение выступать за сборную Ганы. (Daily Mirror)

Нападающий Хулиан Альварес, принадлежащий "Сити", забил шесть голов в одном матче за "Ривер Плейт". (Daily Mail)

"Юнайтед" был назван второй самой обожаемой спортивной командой в мире, уступив только "Реалу". (Daily Star)

Экс-нападающего "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла застукали в кровати с неизвестной блондинкой за считанные дни до свадьбы. (The Sun)

Защитник "Сити" Эмерик Лапорт отреагировал на твит фаната, который дал ему прозвище "Лапорнхаб". (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 15:00

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