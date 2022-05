Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" нацелился на Риса Джеймса. Ромелу Лукаку хочет назад в Италию. "Арсенал" может купить Альваро Морату. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет переманить правого защитника "Челси" Риса Джеймса. (Daily Mail)



Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку хочет вернуться в Италию, где в его услугах заинтересованы "Милан" и "Ювентус". (Tuttomercatoweb)



"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал" готовы приютить полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, если переход того в "Реал" сорвется. (The Sun)



"Юнайтед" предупредил Френки Де Йонга, что переключится на кого-нибудь другого, если полузащитник "Барселоны" будет тянуть с решением, хочет он перебраться на "Олд Траффорд" или нет. (Sport)



"Юнайтед" готов сделать предложение по вингеру "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку на следующей неделе. (Sky Germany)



"Арсенал" "очень близок" к покупке нападающего "Атлетико" Альваро Мораты за 26 миллионов фунтов. (Sport)



"Арсенал" опережает "Вест Хэм" в борьбе за левого защитника "Болоньи" Аарона Хики, предложив за 19-летнего шотландца 21 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



"Арсенал" заинтересован в полузащитнике "Ланса" Шейке Дукуре, за которым также следят "Брайтон", "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон". (Daily Mirror)



"Ньюкасл" следит за атакующим полузащитником "Лиона" Лукасом Пакетой. (Daily Mail)



"Ньюкасл" готов предложить 30 млн. фунтов за защитника "Астон Виллы" Тайрона Мингса. (Daily Star)



"Эвертон" и "Вест Хэм" сражаются за вингера "Бернли" Максвела Корне. (The Telegraph)



"Лестер" открыт к предложениям насчет Янника Вестергора и Бубакари Сумаре. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" лидирует в борьбе за голкипера сборной Англии Сэма Джонстона, чей контракт с "Вест Бромвичем" истекает в конце июня. (Daily Mail)



Защитник "Брайтона" и молодежной сборной Англии Тарик Лэмпти получил предложение выступать за сборную Ганы. (Daily Mirror)



Нападающий Хулиан Альварес, принадлежащий "Сити", забил шесть голов в одном матче за "Ривер Плейт". (Daily Mail)



"Юнайтед" был назван второй самой обожаемой спортивной командой в мире, уступив только "Реалу". (Daily Star)



Экс-нападающего "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Энди Кэрролла застукали в кровати с неизвестной блондинкой за считанные дни до свадьбы. (The Sun)



Защитник "Сити" Эмерик Лапорт отреагировал на твит фаната, который дал ему прозвище "Лапорнхаб". (Daily Star)