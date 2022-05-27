Хендерсон: "Это будет другой "Ливерпуль"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон чувствует, что "красные" стали другой командой, нежели в финале Лиги Чемпионов 2018 года.

Субботний финал в Париже на "Стад де Франс" между "Ливерпулем" и "Реал" станет переигровкой финала четырехлетней давности в Киеве, когда команда Юргена Клоппа откровенно дрогнула под натиском более опытного соперника.



С тех пор "красные" успели выиграть Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Лиги и Кубок Англии. По мнению Хендерсона, его команда многому научилась за эти четыре года.



"Я бы сказал, что им ("Реалу") будет противостоять другой "Ливерпуль", несомненно. Мы были очень хороши на пути к тому финалу против "Реала" в 2018 году. Парни были невероятны".



"Но мы выросли с тех пор. Пришли новые игроки, мы добились успехов. В этот период у нас также были плохие моменты, но все это учит тебя. Я определенно чувствую, что это другая команда, нежели противостояла "Реалу" несколько лет назад", — сообщил Хендерсон The Guardian.