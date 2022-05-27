"Брайтон" хочет минимум 45 млн. фунтов за Кукурелью

"Брайтон" установил цену в 45 миллионов фунтов за левого защитника Марка Кукурелью.

Лишь на прошлой неделе стало известно, что главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает своего соотечественника Кукурелью в качестве решения своей долгосрочной проблемы с левым флангом обороны.



Также Марка, которого "Брайтон" приобрел у "Хетафе" за 15.4 млн. фунтов прошлым летом, сватают в "Челси" и "Тоттенхэм".



Столь серьезный ажиотаж среди топ-клубов в отношении Кукурельи заставил "чаек" установить достаточно высокую планку цены. Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 23-летний испанец покинет "Амекс" за сумму не меньше 45 млн. фунтов.



"Если тебе предоставится возможность, ты должен воспользоваться ей. Есть команды, которым ты не можешь сказать "нет", — прокомментировал свое будущее на днях Кукурелья.