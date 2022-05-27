Ришарлисон интересен "Тоттенхэму", "Реалу" и ПСЖ

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", "Реала" и ПСЖ.

Ришарлисон сыграл ключевую роль в продлении "Эвертоном" прописки в Премьер-Лиге, забив шесть голов в девяти заключительных матчах сезона.

Однако сейчас, утверждает Daily Mail, над "ирисками" нависла реальная угроза лишиться 25-летнего игрока сборной Бразилии, который вызывает серьезный интерес в Премьер-Лиге и за ее пределами.

Ряд клубов уже обозначил свой интерес к Ришарлисону, который, как сообщается, открыт к переходу в команду, которая сможет предложить ему возможность сражаться за трофеи.

К продаже Ришарлисона, у которого остается два года по контракту, "Эвертон" может подтолкнуть сложная финансовая ситуация в клубе — иначе у главного тренера Фрэнка Лэмпарда просто не будет существенных средств на обновление состава.


Метки Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 11:00

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  1. high-malvern 27.05.2022 11:29 # high-malvern
    С Мбаппе просто сладкая парочка будет. Что тот быдлан, что этот.

    (ответить)

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