Ришарлисон интересен "Тоттенхэму", "Реалу" и ПСЖ

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон вызывает интерес со стороны "Тоттенхэма", "Реала" и ПСЖ.

Ришарлисон сыграл ключевую роль в продлении "Эвертоном" прописки в Премьер-Лиге, забив шесть голов в девяти заключительных матчах сезона.



Однако сейчас, утверждает Daily Mail, над "ирисками" нависла реальная угроза лишиться 25-летнего игрока сборной Бразилии, который вызывает серьезный интерес в Премьер-Лиге и за ее пределами.



Ряд клубов уже обозначил свой интерес к Ришарлисону, который, как сообщается, открыт к переходу в команду, которая сможет предложить ему возможность сражаться за трофеи.



К продаже Ришарлисона, у которого остается два года по контракту, "Эвертон" может подтолкнуть сложная финансовая ситуация в клубе — иначе у главного тренера Фрэнка Лэмпарда просто не будет существенных средств на обновление состава.