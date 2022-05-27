"Астон Вилла" сделала запрос насчет Басси

"Астон Вилла" находится среди множества клубов Премьер-Лиги, заинтересованных в приобретении защитника "Рейнджерс" Калвина Басси.

Пока что "Вилла" впечатляет своей активностью на трансферном рынке в это межсезонье. Бирмингемский клуб выкупил Филиппе Коутиньо, подписал свободным агентом Бубакара Камара и согласовал переход Диего Карлоса.



Очередной целью главного тренера "вилланов" Стивена Джеррарда стал Басси, которого он и привел в "Рейнджерс" два года назад — тогда шотландский гранд заплатил "Лестеру" всего 230,000 фунтов за Калвина.



22-летний Басси впечатляющим образом провел сезон 2021/22. Калвин принял участие в 50 матчах во всех соревнованиях, завоевал Кубок Шотландии и попал в символическую сборную Лиги Европы, где "Рейнджерс" был биты в финале "Айнтрахтом".



Как сообщает Sky Sports, "Вилла" уже сделала свой запрос насчет Басси, однако "Рейнджерс" хочет за свою звезду свыше 25 миллионов фунтов, что сделало бы Калвина рекордной продажей для шотландских клубов за все времена.



Добавим, что Басси способен сыграть как центрального защитника, так и левого защитника.