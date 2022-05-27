Мане: "Я дам лучший ответ, что вы хотите услышать"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заявил, что после финала Лиги Чемпионов даст на вопрос о своем будущем "лучший ответ, что вы хотите услышать".

В преддверии выезда в Париж Мане весьма встревожил болельщиков "Ливерпуля", заявив, что пока не может сказать, останется на "Энфилде" или нет.



По словам Садио, сейчас он просто сосредоточен на матче против "Реала". Однако по намеку 30-летнего сенегальца можно предположить, что его ответ порадует фанатов "Ливерпуля".



"Если честно, сейчас я могу вам ответить, что чувствую себя очень хорошо и полностью сосредоточен на субботнем матче. Такой ответ я могу дать до финала".



"Однако вернитесь ко мне в субботу, и я дам вам лучший ответ, что вы хотите услышать. Это будет особенный ответ. Я дам вам все ответы, что вы хотите услышать".



"А пока что давайте выиграем этот финал, потому что у меня нет времени на посторонние вещи. Я сделаю все возможное, чтобы одержать победу, потому что это моя и всех парней главная мечта, а после я дам вам ответы", — цитирует Мане The Guardian.