"Арсенал" обдумывает покупку Зинченко

"Арсенал" задумывается о приглашении защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Как известно, "Арсенал" уже работает над приобретением нападающего "Сити" Габриэля Жезуса, однако Daily Mail утверждает, что главный тренер "канониров" Микель Артета имеет виды и на его украинского одноклубника.



И хотя у "горожан" Зинченко преимущественно выступает на позиции левого защитника, Артета рассматривает его для усиления центра поля — как раз центрального полузащитника Александр играет в своей сборной.



Артета сохраняет доверительные отношения с Зинченко со времен работы своим ассистентом Хосепа Гвардиолы на "Этихад" и надеется, что эта станет ключом к трансферу Зинченко. То же самое верно насчет Жезуса.



Правда, как и в случае с Жезусом, "Арсенал" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов в борьбе за 25-летнего Зинченко, который в 2016 году стоил "Сити" 1.8 млн. фунтов.