МЮ — третий самый дорогой футбольный клуб в мире

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" был назван третьим самым дорогим футбольным клубом в мире, уступив только "Реалу" и "Барселоне".

По состоянию на май 2022 "Юнайтед" оценивается Forbes в 4.6 млрд. долларов (3.7 млрд. фунтов), что на 10% дороже относительно предыдущей версии рейтинга.

При этом "Реал" был оценен в 4.1 млрд. фунтов, а уступившая пальму первенства своим соотечественникам "Барселона" — в 4 млрд. фунтов.

В топ-10 самых дорогих футбольных клубов оказалось еще четыре представителя Премьер-Лиги: "Ливерпуль" (3.6 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (3.4 млрд. фунтов), "Челси" (2.5 млрд. фунтов) и "Тоттенхэм" (1.9 млрд. фунтов).

Если говорить о процентом отношении, то наибольшее подорожание в топ-20 показали "Милан" (+115%), "Лестер" (+103%) и "Вест Хэм" (+77%), а вот обесценились сильнее других "Арсенал" (-27%), дортмундская "Боруссия" (-5%) и "Челси" (-3%).

Методология Forbes заключается в анализе финансов за сезон 2020/21. Стоимость клуба складывается из стоимости бренда, а также доходов от коммерческой деятельности, телетрансляций и проведения матчей.

Самые дорогие футбольные клубы мира по версии Forbes-2022


Метки Forbes, Манчестер Юнайтед, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 06:00

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  1. liverputin 27.05.2022 07:08 # liverputin
    членси якобы стоит 3.1, а продали за 5
    вопросы маленькие мои, одни вопросы

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  2. liverputin 27.05.2022 07:02 # liverputin
    ну понятненько

    Хохлоёбы на месте???

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  3. geniusss 27.05.2022 06:09 # geniusss
    судя по эмблемам клубов этот список лет 10 не обновляли

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