МЮ — третий самый дорогой футбольный клуб в мире

"Манчестер Юнайтед" был назван третьим самым дорогим футбольным клубом в мире, уступив только "Реалу" и "Барселоне".

По состоянию на май 2022 "Юнайтед" оценивается Forbes в 4.6 млрд. долларов (3.7 млрд. фунтов), что на 10% дороже относительно предыдущей версии рейтинга.



При этом "Реал" был оценен в 4.1 млрд. фунтов, а уступившая пальму первенства своим соотечественникам "Барселона" — в 4 млрд. фунтов.



В топ-10 самых дорогих футбольных клубов оказалось еще четыре представителя Премьер-Лиги: "Ливерпуль" (3.6 млрд. фунтов), "Манчестер Сити" (3.4 млрд. фунтов), "Челси" (2.5 млрд. фунтов) и "Тоттенхэм" (1.9 млрд. фунтов).



Если говорить о процентом отношении, то наибольшее подорожание в топ-20 показали "Милан" (+115%), "Лестер" (+103%) и "Вест Хэм" (+77%), а вот обесценились сильнее других "Арсенал" (-27%), дортмундская "Боруссия" (-5%) и "Челси" (-3%).



Методология Forbes заключается в анализе финансов за сезон 2020/21. Стоимость клуба складывается из стоимости бренда, а также доходов от коммерческой деятельности, телетрансляций и проведения матчей.



