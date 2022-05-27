"Марсель" запланировал переговоры с "Арсеналом" насчет Салиба

Президент "Марселя" Пабло Лонгория заявил, что его клуб надеется убедить "Арсенал" продать защитника Вильяма Салиба.

21-летний Салиба сыграл ключевую роль в том, что "Марсель" завершил сезон 2021/22 на втором месте в Лиге 1 и остановился в шаге от финала Лиги Конференций.



При этом сам Вильям, взятый "Марселем" в аренду, пробился в сборную Франции и был признан лучшим молодым игроком Лиги 1.



И хотя в среду главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что Салиба должен вернуться в Лондон, "Марсель" надеется переубедить своих коллег.



"Мы много разговаривали внутри клуба, анализируя сезон Вильяма Салиба, особенно в последние дни. Он провел выдающийся сезон, и мало кто в Европе сыграл матчей больше него. Также он стал игроком сборной Франции, что невероятно для его возраста".



"Внутри клуба мы много обсуждали, что мы можем сделать и какие варианты есть. Мы уважаем его клуб, и мы благодарны "Арсеналу". "Арсенал" — дружественный клуб, они нам очень помогли в последнее трансферное окно. У нас очень хорошие отношения с "Арсеналом".



"Мы должны поговорить друг с другом и понять, могут ли наши клубы договориться между собой. Есть воля игрока, есть воля клуба... Но прежде всего мы должны уважать "Арсенал", — сообщил Лонгория RMC Sport.