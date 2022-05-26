Полузащитник Данни Дринкуотер подтвердил свой уход из "Челси".

Дринкуотер прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера" за 35 миллионов фунтов в 2017 году, однако повторить успех своего партнера по клубу с "Кинг Пауэр" Нголо Канте не смог.



Данни сыграл лишь 23 матча за "Челси", также побывав в "Бернли", "Астон Вилле", турецкой "Касымпаше" и "Рединге" на правах аренды.



В конце июня контракт Дринкуотера истекает, и 32-летний англичанин уже знает, что "синие" не предложат ему остаться.



"Мое время в "Челси" подошло к концу, и я чувствую себя по-настоящему странно, набирая эти слова".



"Несомненно, я сам, клуб и фанаты испытываем огромное разочарование".



"Травмы, отношение ко мне, допущенные мной ошибки, нюансы за пределами поля, недостаток игрового времени... Список оправданий может быть бесконечным, но я бы не стал и не могу менять то, что случилось".



"Футбол — великолепный вид спорта, но наше сотрудничество оказалось неудачным для обеих сторон, и это ясно как день".



"Я извиняюсь перед фанатами "Челси" за то, как все сложилось. Я был бы счастлив, если бы вы увидели мою лучшую игру в этой футболке", — пишет Дринкуотер в инстаграме.