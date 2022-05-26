"Астон Вилла" согласовала покупку Диего Карлоса

"Астон Вилла" согласовала приобретение защитника "Севильи" Диего Карлоса.

Достоверно известно, что приобрести Карлоса в январе пытался "Ньюкасл". Спортивный директор "Севильи" Мончини тогда говорил, что предложение "сорок" — в размере около 30 млн. фунтов — "не было хорошим и уважительным".



На сей раз"Севилья" согласилась на 26 млн. фунтов, и уже сегодня 29-летний бразилец, как следует из официального заявления бирмингемского клуба, прилетает в Англию, чтобы пройди медобследование и согласовать условия личного контракта.



Таким образом, Карлос станет вторым новичком "Виллы" в летнее окно после полузащитника Бубакара Камара, переходящего из "Марселя" свободным агентом.



Диего провел в "Севилье" три сезона, за это время сыграв свыше 100 матчей.