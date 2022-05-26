"Астон Вилла" согласовала покупку Диего Карлоса

Диего Карлос "Астон Вилла" согласовала приобретение защитника "Севильи" Диего Карлоса.

Достоверно известно, что приобрести Карлоса в январе пытался "Ньюкасл". Спортивный директор "Севильи" Мончини тогда говорил, что предложение "сорок" — в размере около 30 млн. фунтов — "не было хорошим и уважительным".

На сей раз"Севилья" согласилась на 26 млн. фунтов, и уже сегодня 29-летний бразилец, как следует из официального заявления бирмингемского клуба, прилетает в Англию, чтобы пройди медобследование и согласовать условия личного контракта.

Таким образом, Карлос станет вторым новичком "Виллы" в летнее окно после полузащитника Бубакара Камара, переходящего из "Марселя" свободным агентом.

Диего провел в "Севилье" три сезона, за это время сыграв свыше 100 матчей.


Метки Астон Вилла, Карлос, Севилья, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 22:00

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