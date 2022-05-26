"Лидс" купил Брендена Ааронсона

"Лидс" объявил о приобретении полузащитника австрийского "Ред Булл" Бреннена Ааронсона.

В минувшем сезоне "Лидс" продлил прописку в Премьер-Лиге только благодаря осечке "Бернли" в последнем туре, поэтому "белые" взялись за укрепление состава без промедления.



И первым летним приобретением "Лидса" становится Ааронсон, которому довелось поработать с главным тренером "белых" Джесси Маршем в Зальцбурге.



21-летний игрок сборной США заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года, а его трансферная стоимость составила 29 миллионов евро (24.7 млн. фунтов).



В этом сезоне Ааронсон провел 41 матч за "Ред Булл", забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. Вместе с командой из Зальцбурга Бренден выиграл австрийскую Бундеслигу и Кубок Австрии, причем — второй год подряд.



Обычно Ааронсон, которого "Лидс" пытался заполучить еще в январе, играет на позиции атакующего полузащитника, однако Бренден также способен исполнять ряд других ролей на поле.



