"Лидс" купил Брендена Ааронсона
"Лидс" объявил о приобретении полузащитника австрийского "Ред Булл" Бреннена Ааронсона.
В минувшем сезоне "Лидс" продлил прописку в Премьер-Лиге только благодаря осечке "Бернли" в последнем туре, поэтому "белые" взялись за укрепление состава без промедления.
И первым летним приобретением "Лидса" становится Ааронсон, которому довелось поработать с главным тренером "белых" Джесси Маршем в Зальцбурге.
21-летний игрок сборной США заключил с "Лидсом" контракт до 2027 года, а его трансферная стоимость составила 29 миллионов евро (24.7 млн. фунтов).
В этом сезоне Ааронсон провел 41 матч за "Ред Булл", забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. Вместе с командой из Зальцбурга Бренден выиграл австрийскую Бундеслигу и Кубок Австрии, причем — второй год подряд.
Обычно Ааронсон, которого "Лидс" пытался заполучить еще в январе, играет на позиции атакующего полузащитника, однако Бренден также способен исполнять ряд других ролей на поле.
26.05.2022 21:00
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