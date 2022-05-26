МЮ сделал запрос насчет нападающего "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин и Дейн Скарлетт "Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет 18-летнего нападающего "Тоттенхэма" Дейна Скарлетта.

Как стало известно Manchester Evening News, запрос насчет Скарлетта в прошлом месяце сделал Мэтт Джадж, вскоре покинувший должность директора по переговорам "Юнайтед".

Джадж лишь узнал, что юный англичанин, от контракта которого оставались считанные месяцы, собирается остаться в "Тоттенхэме". Именно так и произошло.

Отвергнув интерес "красных дьяволов", Скарлетт заключил со "шпорами" новый контракт до 2026 года, о чем было официально объявлено накануне.

Добавим, после своего дебюта в августе 2021 Дейн сыграл шесть матчей за "Тоттенхэм".


Метки Манчестер Юнайтед, Скарлетт, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 20:00

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