МЮ сделал запрос насчет нападающего "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет 18-летнего нападающего "Тоттенхэма" Дейна Скарлетта.

Как стало известно Manchester Evening News, запрос насчет Скарлетта в прошлом месяце сделал Мэтт Джадж, вскоре покинувший должность директора по переговорам "Юнайтед".



Джадж лишь узнал, что юный англичанин, от контракта которого оставались считанные месяцы, собирается остаться в "Тоттенхэме". Именно так и произошло.



Отвергнув интерес "красных дьяволов", Скарлетт заключил со "шпорами" новый контракт до 2026 года, о чем было официально объявлено накануне.



Добавим, после своего дебюта в августе 2021 Дейн сыграл шесть матчей за "Тоттенхэм".