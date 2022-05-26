Невилл советует "Ливерпулю" пригласить Эриксена

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл посоветовал "Ливерпулю" пригласить полузащитника "Брентфорда" Кристиана Эриксена.

30-летний Эриксен забил один гол и отдал четыре результативные передачи в своих 11 матчах Премьер-Лиги за "Брентфорд".



С момента своего дебюта за "пчел" Кристиан является третьим лучшим игроком Премьер-Лиги — после Кевина Де Брюйне и Трента Александер-Арнольда — по количеству созданных моментов в Премьер-Лиге.



Контракт датчанин истекает в конце июня, и Невилл видит в этом отличную возможность для "Ливерпуля".



"Думаю, большие клубы будут готовы оторвать с руками Эриксена. Хотя, он может проявить преданность "Брентфорду" за то, что они сделали для него".



"Если какой-нибудь клуб "большой шестерки" ищет себе в тройку полузащитников игрока, который готов к ротации и проведет матчей 30 за сезон, то он идеальный вариант".



"Он мог бы играть за "Манчестер Сити", он мог бы играть за "Ливерпуль", он мог бы играть за любой клуб "большой шестерки".



"Я не говорю, что он выходил бы в старте каждую неделю, но он был бы полезен. Вспомните, какую роль исполнял Шакири в "Ливерпуле" в течение двух-трех лет там".



"Если "Ливерпуль" ищет полузащитника, то почему бы не обратить внимание на Эриксена? Особенно с учетом того, что Тиаго слегка склонен к травмам".



"Почему бы не пригласить его на пару сезонов? Он великолепен. Он настоящий профессионал, он отличный игрок, он невероятно работает с мячом".



"Когда "Брентфорд" приезжал на "Олд Траффорд", то "Юнайтед" победил, но игра Эриксена в пас в том матче была не из этого мира".



"Ливерпулю" нужны полузащитники, им нужны игроки с мастерством, чтобы снабжать нападающих, так почему бы не взять Эриксена? С Шакири они поступили именно так", — сообщил Невилл на своем ютуб-канале.