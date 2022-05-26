Переговоры "Вест Хэма" с Соучеком зашли в тупик

Переговоры "Вест Хэма" со своим полузащитником Томашем Соучеком о новом контракте зашли в тупик.

Соучек выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из пражской "Спарты" в январе 2020. Проявив себя с лучшей стороны за время аренды, Томаш был выкуплен "молотобойцами".



Сейчас у Соучека остается еще два года по действующему контракту и опция продления на 12 месяцев, и "Вест Хэм" хочет наградить Томаша новой сделкой на улучшенных основания.



Однако The Guardian утверждает, что переговоры сторон находятся в тупике. Если никто не пойдет на уступки, это может вынудить "Вест Хэм" продать Соучека в одно из ближайших трансферных окон.



В то же время главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес" не слишком доволен игрой 27-летнего чеха в этом сезоне. Вдобавок "молотобойцы" едва проводили на пенсию Марка Нобла.



Именно поэтому Мойес хочет пригласить полузащитника в свою команду этим летом. На радаре у лондонцев Калвин Филлипс из "Лидса" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона".