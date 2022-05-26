Долг МЮ достиг почти 500 млн. фунтов
Долг "Манчестер Юнайтед" почти достиг полумиллиарда фунтов.
В четверг "Юнайтед" опубликовал отчетность за третий квартал финансового года (январь, февраль, март).
За эти три месяца долг "Юнайтед" увеличился с 443.7 до 495 млн. фунтов. Несмотря на это, 24 июня "красные дьяволы" выплатят квартальные дивиденды, львиная доля которых достанется владельцам клуба Глэйзерам.
Таким образом, Глэйзеры продолжают выкачивать деньги из клуба, несмотря на обнадеживающий рост доходов после коронавирусного периода.
Примечательно, что с открытием торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка акции "Юнайтед" рухнули более чем на 10 процентов, достигнув рекордно низкого значения за все время.
26.05.2022 17:00
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