Третий голкипер "Юнайтед" завершил карьеру
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.
За свою карьеру Грант провел свыше 500 матчей в рамках чемпионата за различные клубы, однако за четыре сезона на "Олд Траффорд" Ли сыграл лишь дважды.
Грант защищал ворота "Юнайтед" в матче Кубка Англии против "Дерби" в сентябре 2018, а также ездил с "красными дьяволами" к "Астане" в Лиге Европы в сезоне 2019/20.
В этом сезоне Грант был номинально третьим голкипером "Юнайтед", позади Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.
Добавим, ранее Гранту также довелось поиграть за "Дерби", "Олдхэм", "Шеффилд Уэнсдей", "Бернли" и "Стоук".
26.05.2022 16:00
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Ноунейм какой-то, новость для паблика Ман Ю. Накуй это знать широкой аудитории?
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