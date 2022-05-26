Третий голкипер "Юнайтед" завершил карьеру

Ли Грант Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

За свою карьеру Грант провел свыше 500 матчей в рамках чемпионата за различные клубы, однако за четыре сезона на "Олд Траффорд" Ли сыграл лишь дважды.

Грант защищал ворота "Юнайтед" в матче Кубка Англии против "Дерби" в сентябре 2018, а также ездил с "красными дьяволами" к "Астане" в Лиге Европы в сезоне 2019/20.

В этом сезоне Грант был номинально третьим голкипером "Юнайтед", позади Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.

Добавим, ранее Гранту также довелось поиграть за "Дерби", "Олдхэм", "Шеффилд Уэнсдей", "Бернли" и "Стоук".


Метки Грант, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 16:00

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  1. slavaukraine 26.05.2022 16:06 # slavaukraine
    Ноунейм какой-то, новость для паблика Ман Ю. Накуй это знать широкой аудитории?

    (ответить)

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