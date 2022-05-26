Третий голкипер "Юнайтед" завершил карьеру

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.

За свою карьеру Грант провел свыше 500 матчей в рамках чемпионата за различные клубы, однако за четыре сезона на "Олд Траффорд" Ли сыграл лишь дважды.



Грант защищал ворота "Юнайтед" в матче Кубка Англии против "Дерби" в сентябре 2018, а также ездил с "красными дьяволами" к "Астане" в Лиге Европы в сезоне 2019/20.



В этом сезоне Грант был номинально третьим голкипером "Юнайтед", позади Давида Де Хеа и Дина Хендерсона.



Добавим, ранее Гранту также довелось поиграть за "Дерби", "Олдхэм", "Шеффилд Уэнсдей", "Бернли" и "Стоук".