Том Вернер: "Бели проявит себя превосходным владельцем"
Президент "Ливерпуля" Том Вернер уверен, что Тодд Бели станет "превосходным владельцем" для "Челси".
В данный момент Бели находится на пороге приобретения "Челси" за 4.25 млрд. фунтов. Сделка уже получила все необходимые согласования и со дня на день будет заключена.
Являясь представителем Fenway Sports Group, которая владеет "Бостон Ред Сокс" из МЛС, Вернер хорошо знаком с Бели и считает, что Тодд станет достойной заменой Роману Абрамовичу.
"Джон Генри и я знаем и восхищаемся Тоддом по его связи с "Лос-Анджелес Доджерс" (тоже из МЛС)".
"Мы пару раз разговаривали на прошлой неделе. Он просто интересовался моим мнением. Думаю, он будет благом для "Челси". Мне известно, что прямо сейчас они работают над решением по стадиону. Думаю, он проявит себя превосходным владельцем", — сообщил Вернер The Athletic.
26.05.2022 15:00
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Михайло долбаеб Том вернер президент колбасы
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То он на фото шатен, то седой.
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Когда это Том Вернер стал президентом Тоттенхэма?
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Чем-то Бориса Джонсона напоминает. Простыми словами: приятный человек)
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