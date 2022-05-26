Мане — цель номер один "Баварии" на лето

"Бавария" сделала нападающего "Ливерпуля" Садио Мане своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Выступая перед прессой накануне, Мане отказался предоставить какие-либо гарантии насчет своего будущего, лишь пообещав сделать заявление после финала Лиги Чемпионов против "Реала" в субботу.



По информации Bild, представители Садио едва провели встречу с "Баварией" в Майорке, обсуждая условия трансфера 30-летнего игрока сборной Сенегала.



Предполагается, что Мане открыт к уходу из "Ливерпуля" после шести лет в клубе. Сейчас от контракта Садио остается только один год, и пока "красные" даже не приглашали своего ведущего игрока к столу переговоров.



Интерес к Мане также проявляет ПСЖ, однако парижанам удалось сохранить Килиана Мбаппе, поэтому "Бавария", рискующая лишиться Роберта Левандовски, выглядит фаворитом в борьбе за Садио.