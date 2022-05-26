Мане — цель номер один "Баварии" на лето

Садио Мане "Бавария" сделала нападающего "Ливерпуля" Садио Мане своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Выступая перед прессой накануне, Мане отказался предоставить какие-либо гарантии насчет своего будущего, лишь пообещав сделать заявление после финала Лиги Чемпионов против "Реала" в субботу.

По информации Bild, представители Садио едва провели встречу с "Баварией" в Майорке, обсуждая условия трансфера 30-летнего игрока сборной Сенегала.

Предполагается, что Мане открыт к уходу из "Ливерпуля" после шести лет в клубе. Сейчас от контракта Садио остается только один год, и пока "красные" даже не приглашали своего ведущего игрока к столу переговоров.

Интерес к Мане также проявляет ПСЖ, однако парижанам удалось сохранить Килиана Мбаппе, поэтому "Бавария", рискующая лишиться Роберта Левандовски, выглядит фаворитом в борьбе за Садио.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 14:00

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  1. superglor 26.05.2022 14:06 # superglor
    Команда выигрывает Кубок Лиги, Кубок Англии, финиширует в одном очке от 1 места в АПЛ и играет финал Лиги Чемпионов.

    Все топовые игроки готовы уйти в клуб с именем, потому что понимают, что даже кубки не перевешивают статус ЛФК как портовой помойки.

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  2. tursa 26.05.2022 14:04 # tursa
    салаха бы еще продать. надоели со своими играми кто больше забьет, а так путь к освежению нападения. жота, диаз, эллиот, карвалью, и еще пару игроков купить, а фирма будет отцом нападения

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