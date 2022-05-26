Кейн открыт к новому контракту с "Тоттенхэмом"

Нападающий Харри Кейн счастлив в "Тоттенхэме" и открыт к подписанию нового контракта.

Прошлым летом Кейн был явно настроен покинуть "Тоттенхэм", а "Манчестер Сити" сделал несколько предложений о его покупке.



Харри столкнулся с затяжной депрессией, когда президент "шпор" Даниэль Леви заблокировал его трансфер, однако заступивший на тренерский мостик в ноябре Антонио Конте помог капитану сборной Англии прийти в себя.



Кейн, которому в июле исполнится 29, ударно провел вторую половину этого сезона, финишировав с 17 голами в рамках Премьер-Лиги, чем помог "Тоттенхэму" вернуться в Лигу Чемпионов.



Для Кейна очевидно, что "Сити", заручившись услугами Эрлинга Холанда, за ним уже не вернется. "Манчестер Юнайтед" мог бы позвать Харри в случае назначения Маурисио Почеттино, но предпочел бывшему наставнику "шпор" Эрика Тен Хага.



Как утверждает Evening Standard в эксклюзивном материале, сложившаяся ситуация не печалит Кейна. Харри доволен сотрудничество с Конте и верит, что Антонио может принести "Тоттенхэму" трофеи.



Поэтому Кейн готов сесть за стол переговоров и обсудить продление своего контракта, от которого остается еще два года. Вероятно, это произойдет уже летом.