Португалия разрешила Бели купить "Челси" у Абрамовича

Министерство иностранных дел Португалии официально подтвердило, что власти страны одобрили сделку по приобретению "Челси" Тоддом Бели у Романа Абрамовича.

Напомним, накануне свое одобрение сделке стоимостью 4.25 млрд. фунтов предоставило британское правительство, а днем ранее это сделала Премьер-Лиги.



Как известно, Абрамович находится под санкциями не только Великобритании, но и Евросоюза, при этом являясь гражданином Португалии как потомок сефардских евреев.



Как и британцев, португальцев устроила структура сделки, с которой Абрамович не получит ни пенни. Одновременно свое одобрение высказала Еврокомиссия.



Таким образом, на пути к продаже "Челси" были преодолены все формальности, и теперь лишь остается дождаться, когда Бели будет подтвержден новым владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж".