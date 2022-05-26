Португалия разрешила Бели купить "Челси" у Абрамовича
Министерство иностранных дел Португалии официально подтвердило, что власти страны одобрили сделку по приобретению "Челси" Тоддом Бели у Романа Абрамовича.
Напомним, накануне свое одобрение сделке стоимостью 4.25 млрд. фунтов предоставило британское правительство, а днем ранее это сделала Премьер-Лиги.
Как известно, Абрамович находится под санкциями не только Великобритании, но и Евросоюза, при этом являясь гражданином Португалии как потомок сефардских евреев.
Как и британцев, португальцев устроила структура сделки, с которой Абрамович не получит ни пенни. Одновременно свое одобрение высказала Еврокомиссия.
Таким образом, на пути к продаже "Челси" были преодолены все формальности, и теперь лишь остается дождаться, когда Бели будет подтвержден новым владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж".
26.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
Ворованные у российского народа деньги на покупку и содержание клуба, можно сказать, использованы российскими болельщиками в качестве оплаты эмоций от побед "пенсионеров".
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Не благодарные ублюдки, такого рейдерского захвата мир ещё не видел. Как бы потом не пришлось заплатить..
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потом также оформят сделку по Украине и России..
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Он ещё тот потомок. Таких только хорошенько вжарить можно, а вот посадить вряд-ли получится - слишком хитровыебанный
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Купить блеать(
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