Португалия разрешила Бели купить "Челси" у Абрамовича

Роман Абрамович Министерство иностранных дел Португалии официально подтвердило, что власти страны одобрили сделку по приобретению "Челси" Тоддом Бели у Романа Абрамовича.

Напомним, накануне свое одобрение сделке стоимостью 4.25 млрд. фунтов предоставило британское правительство, а днем ранее это сделала Премьер-Лиги.

Как известно, Абрамович находится под санкциями не только Великобритании, но и Евросоюза, при этом являясь гражданином Португалии как потомок сефардских евреев.

Как и британцев, португальцев устроила структура сделки, с которой Абрамович не получит ни пенни. Одновременно свое одобрение высказала Еврокомиссия.

Таким образом, на пути к продаже "Челси" были преодолены все формальности, и теперь лишь остается дождаться, когда Бели будет подтвержден новым владельцем клуба со "Стэмфорд Бридж".


Метки Абрамович, Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 933

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. akadam 26.05.2022 13:07 # akadam
    Ворованные у российского народа деньги на покупку и содержание клуба, можно сказать, использованы российскими болельщиками в качестве оплаты эмоций от побед "пенсионеров".

    (ответить)

  2. bes-ter 26.05.2022 12:56 # bes-ter
    Не благодарные ублюдки, такого рейдерского захвата мир ещё не видел. Как бы потом не пришлось заплатить..

    (ответить)

  3. h22o 26.05.2022 12:28 # h22o
    потом также оформят сделку по Украине и России..

    (ответить)

  4. yela 26.05.2022 12:17 # yela
    Он ещё тот потомок. Таких только хорошенько вжарить можно, а вот посадить вряд-ли получится - слишком хитровыебанный

    (ответить)

  5. chelsea88 26.05.2022 12:08 # chelsea88
    Купить блеать(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: