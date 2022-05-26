Саутгейт объяснил, почему не вызвал Дайера в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не вызвал защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера в национальную команду.

В минувший вторник Саутгейт объявил имена 27 игроков, вызванных для подготовки к четырем матчам англичан в Лиге Наций в июне.



Гарет пригласил даже Бена Уайта и Харри Магуайра, которые неважно провели концовку сезона, но 28-летнео Дайера, чей "Тоттенхэм" завоевал путевку в Лигу Чемпионов, оставил за бортом.



И хотя в 11 заключительных матчах "шпоры" пропустили только пять голов, Саутгейт в целом невысоко оценивает игру Дайера. Этим и обусловлено решение о невызове Эрика.



"Мне было сложно сообщать Эрику о своем решении. Это человек, к которому я испытываю огромное уважение и который участвовал в наших самых важных матчах, но, к сожалению, я не думаю, что он провел достаточно сильный сезон".



"Он командный игрок. Для него команда важнее. Он выдающийся профессионал и отреагировал на новость профессиональным образом", — цитирует Саутгейта The Athletic.