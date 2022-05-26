Каррагер призвал Тен Хага избавиться от Роналду

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

Роналду вернулся в "Юнайтед" только прошлым летом и стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, забив 24 гола в 39 матчах во всех соревнованиях.



Однако Каррагер считает, что 37-летний Роналду слишком тянет одеяло на себя и слишком стар, чтобы быть основным нападающим большой команды.



"Я убежден, что он (Тен Хаг) должен избавиться от Роналду. Я убежден в этом. Другой вопрос, позволят ему это сделать или нет. На протяжении этого сезона я постоянно говорил, что это приобретение не было хорошим. Криштиану Роналду — один из величайших игроков всех времен, и я могу показаться парнем, который критикует Роналду".



"Роналду на порядок лучше, чем был я. Я недостоин шнуровать его бутсы. Я не пытаюсь проявить неуважение к нему — он удивителен. Но Роналду никогда не играл за команду, которая была бы так плохо. Он всегда играл за отличные команды. Его настрой таков, когда он пытается быть главным игроком, забивать голы, подстегивать людей вокруг. Когда ты в отличной команде, это может быть только положительной вещью".



"Но когда ты не играешь за отличную команду, это может выглядеть негативно, и я думаю, это именно тот случай. "Манчестер Юнайтед" не может вступать в следующий сезон с основным нападающим, котором 38 лет. Даже если он будет забивать голы, это неправильно для "Манчестер Юнайтед" — одного из крупнейших клубов в мире".



"Юнайтед" нужно купить нападающего, потому что у них есть только Роналду. Но кого они могут купить? Того, кто будет играть, или того, кто с радостью согласится на место в запасе? Как вы поступите? Если вы купите действительно хорошего игрока, вам придется выпускать его, а тогда Роналду будет в запасе. Роналду станет огромной проблемой для "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, если он не будет играть каждую неделю", — сообщил Каррагер ютуб-каналу The Overlap.