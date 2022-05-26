Клопп не помышляет о мести "Реалу"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не помышляет о мести за проигранный "Реалу" финал Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году.
В преддверии выезда в Париж нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах честно признался, что тот финал в Киеве, когда он рано завершил игру из-за нанесенной ему Серхио Рамосом травмы плеча, был худшим моментом в его карьере.
29-летний египтянин говорил, что жажда мести придает ему дополнительную мотивацию, однако у Клоппа свое мнение на этот счет.
"То был суровый вечер для нас — со случившимся было тяжело смириться. Но я не верю в месть и не думаю, что месть — это отличная идея".
"Я понимаю высказывание Мо — он хочет кое-что исправить. Но в Германии у нас есть поговорка: все в жизни встречается дважды".
"Если у нас будет возможность одержать победу на сей раз, то замечательно, но случившееся в 2018 году здесь не при чем", — цитирует Клоппа BBC.
26.05.2022 08:00
Просмотров: 257
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
заранее сдался безвольный лгбт-активист
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий