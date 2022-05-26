"Челси" сохраняет интерес к Нкунку

"Челси" сохраняет интерес к вингеру "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку.

В данный момент "Челси" находится на пороге обретения нового владельца в лице Тодда Бели, который, как ожидается, окажет серьезную поддержку главному тренеру Томасу Тухелю на трансферном рынке.



Помимо очевидной задачи по укреплению центра обороны, "синие" также заинтересованы в приглашении Нкунку, который забил 35 голов и отдал 14 результативных передач за "РБ Лейпциг" в этом сезоне.



В данный момент Кристофер ведет переговоры со своим клубом о новом контракте, однако Goal утверждает, что в "Челси" оптимистичны насчет своих шансов вскружить голову 24-летнего француза.



Правда, для приглашения Нкунку "Челси" придется сперва освободить место, и главными кандидатами на выход являются Кристиан Пулишич, Тимо Вернер и Хаким Зийеш. Под вопросом и будущее Ромелу Лукаку, хотя тот и завершил сезон лучшим бомбардиром "синих" с 15 голами.