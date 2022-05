Светская хроника за четверг

"Челси" может перехватить Орельена Тчуамени. "Манчестер Юнайтед" близок к покупке Юрриена Тимбера. "Ньюкасл" готов приютить Неймара. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" может попытаться увести полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени из под носа у "Реала". (Goal)



Голкипер "Саутгемптона" Фрэйзер Форстер уже прошел медобследование в "Тоттенхэме". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" следит за защитником "Интера" Алессандро Бастони, который также интересен "Манчестер Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" на пороге приобретения защитника "Аякса" Юрриена Тимбера за 30 миллионов фунтов. (The Sun)



Грузинский вратарь "Валенсии" Георгий Мамардашвили получил звонок из "Юнайтед". (AS)



"Вест Хэм" начал переговоры с вингером "Юнайтед" Джесси Лингардом. (ESPN)



"Вест Хэм" обсуждает покупку защитника "Ренна" Найефа Агерда за 15 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Ньюкасл" был бы рад видеть в своем клубе нападающего ПСЖ Неймара. (L'Equipe)



"Ньюкасл" опережает ПСЖ, "Интер" и "Милан" в борьбе за нападающего "Реймса" Уго Экитике. (Foot Mercato)



"Арсенал" наблюдает за ситуацией вокруг нападающего "Атлетико" Альваро Мораты. (Tuttosport)



"Арсенал" заинтересован в возвращении вингера "Баварии" Сержа Гнабри. (Bild)



"Эвертон" и "Кристал Пэлас" проявляют интерес к полузащитнику "Салернитаны" Эдерсону Силве. (Football Insider)



Другое



FA решила не выдвигать обвинений в адрес главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра, который пнул фаната "Эвертона". (Sky Sports)



Стоячие трибуны могут быть введены в Премьер-Лиге и Чемпионшипе уже со следующего сезона. (The Independent)



Экс-нападающий "Юнайтед" Златан Ибрагимович пропустит до восьми месяцев после операции на колене. (BBC)



Сборная Ямайки хочет привлечь на свою сторону до 10 английских игроков, включая Макса Ааронса и Демарая Грея. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд обручился со своей любовью детства. (Daily Mirror)