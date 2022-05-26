"Саутгемптон" уволил трех помощников Хазенхюттля

"Саутгемптон" уволил трех членов штаба своего главного тренера Ральфа Хазенхюттля.

Сезон 2021/22 "Саутгемптон" завершил только на 15-й позиции в Премьер-Лиге, в пяти очках над зоной вылета.



При этом в 13 заключительных матчах чемпионата "святые" одержали лишь одну победу, потерпев 10 поражений.



И хотя самому Хазенхюттлю пока ничего не грозит, руководство клуба с "Сент-Мэри" осталось крайне недовольно концовкой сезона.



Свое недовольство "Саутгемптон" выразил, указав на дверь Келвину Дэвису, Дейву Уотсону и Крейгу Флемингу. Ожидается, что замена им будет найдена до начала предсезонной подготовки.