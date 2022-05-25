"Севилья" подтвердила возвращение Мартиаля в МЮ
Президент "Севильи" Хосе Кастро подтвердил, что нападающий Антони Мартиаль возвращается в "Манчестер Юнайтед".
Мартиаль присоединился к "Севильи" только в январе на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Однако из-за травм Антони сыграл лишь 12 матчей и забил один гол за испанский клуб.
Невыразительная игра 26-летнего француза — а также его внушительная стоимость и зарплата — сделали решение "Севильи" очень простым.
"Антони Мартиаль вернется в "Манчестер Юнайтед". Мы потратили большие деньги на него, но это не сработало".
"Кроме того, у него были травмы. Мы не собираемся выкупать его на постоянной основе", — цитирует Кастро Manchester Evening News.
25.05.2022 23:00
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