Нападающий Эдди Нкетиа передумал уходить из "Арсенала" и сейчас находится на пороге подписания нового контракта с лондонским клубом.

Действующий контракт Нкетиа истекает в конце июня, и ранее ожидалось, что 22-летний англичанин покинет "Эмирейтс" свободным агентом.



Нкетиа сватали в различные клубы, включая возглавляемый легендой "Арсенала" Патриком Виейра "Кристал Пэлас", однако The Athletic стало известно, что Эдди решил подлить сотрудничество с "канонирами".



Сейчас стороны обсуждают заключительные детали сделки. Ожидается, что Нкетиа, который находится в "Арсенале" уже семь лет, подпишет соглашение до 2027 года.



Добавим, в своих семи последних матчах Премьер-Лиги за "Арсенал" Нкетиа забил пять голов, вытеснив из стартового состава капитана команды Александра Лакасетта.