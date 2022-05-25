Мане объявит после финала, останется или уйти из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поведал, что прояснит свое будущее после финала Лиги Чемпионов против "Реала".

В преддверии поездки в Париж Мохамед Салах уверенно заявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле". Мане, чей контракт тоже истекает через 12 месяцев, делать того же не стал.



Вместе с тем 30-летний сенегалец, купленный у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов в 2016 году, уже определился с планами на будущее и просто не хочет говорить об этом прямо сейчас.



"Бесспорно, выиграть Лигу Чемпионов в седьмой раз — это было бы нечто особенное. А что касается этого вопроса (насчет будущего Мане), то я отвечу после финала Лиги Чемпионов. Останусь я или нет, я собираюсь ответить после финала Лиги Чемпионов", — цитирует Мане Liverpool Echo.