Мане объявит после финала, останется или уйти из "Ливерпуля"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поведал, что прояснит свое будущее после финала Лиги Чемпионов против "Реала".

В преддверии поездки в Париж Мохамед Салах уверенно заявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле". Мане, чей контракт тоже истекает через 12 месяцев, делать того же не стал.

Вместе с тем 30-летний сенегалец, купленный у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов в 2016 году, уже определился с планами на будущее и просто не хочет говорить об этом прямо сейчас.

"Бесспорно, выиграть Лигу Чемпионов в седьмой раз — это было бы нечто особенное. А что касается этого вопроса (насчет будущего Мане), то я отвечу после финала Лиги Чемпионов. Останусь я или нет, я собираюсь ответить после финала Лиги Чемпионов", — цитирует Мане Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 515

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 25.05.2022 21:37 # kos9k
    Лучший!
    Очень жаль будет, если уйдет ((

    (ответить)

  2. true-manc 25.05.2022 21:10 # true-manc
    маня объявит после финала, покормит ли лузерпуков какулями или останется вместе с ними на страпоне

    (ответить)

  3. ian 25.05.2022 21:07 # ian
    Остаться или уйдет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: