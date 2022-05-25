Мане объявит после финала, останется или уйти из "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поведал, что прояснит свое будущее после финала Лиги Чемпионов против "Реала".
В преддверии поездки в Париж Мохамед Салах уверенно заявил, что следующий сезон проведет в "Ливерпуле". Мане, чей контракт тоже истекает через 12 месяцев, делать того же не стал.
Вместе с тем 30-летний сенегалец, купленный у "Саутгемптона" за 34 миллиона фунтов в 2016 году, уже определился с планами на будущее и просто не хочет говорить об этом прямо сейчас.
"Бесспорно, выиграть Лигу Чемпионов в седьмой раз — это было бы нечто особенное. А что касается этого вопроса (насчет будущего Мане), то я отвечу после финала Лиги Чемпионов. Останусь я или нет, я собираюсь ответить после финала Лиги Чемпионов", — цитирует Мане Liverpool Echo.
25.05.2022 21:00
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Лучший!
Очень жаль будет, если уйдет ((
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маня объявит после финала, покормит ли лузерпуков какулями или останется вместе с ними на страпоне
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Остаться или уйдет
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