Тиаго имеет "хорошие шансы" сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара имеет "хорошие шансы" восстановиться к финалу Лиги Чемпионов против "Реала" в ближайшую субботу.

Напомним, матч заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшее воскресенье обернулся для Тиаго травмой ахилла. После победы со счетом 3:1 главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что 31-летний француз, вероятно, не сыграет с "Реалом".



И хотя Алькантара до сих пор не возобновил тренировки в общей группе, восстановление Тиаго приятно удивляет медиков "Ливерпуля" и Клоппа.



"У него хороший шансы. Он будет тренироваться после обеда, и он уже поработал этим утром. Мы и не планировали, что он будет заниматься с остальными игроками. Похоже на то, что он примет участие в общей тренировке завтра, и это очень бы помогло".



"После последнего матча я не был настроен позитивно, однако сейчас мы получили на удивление хорошие новости. Мы просто должны убедиться, что делаем правильные вещи в правильное время", — цитирует Клоппа The Independent.



Добавим, защитник Джо Гомес и полузащитник Фабиньо сегодня занимались в общей группе. А вот нападающий Дивок Ориги травмирован и матч на "Стад де Франс" точно пропустит.