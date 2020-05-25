Компани близок к назначению в "Бернли"

Венсан Компани "Бернли" близок к назначению Венсана Компани своим новым главным тренером.

Слухи о том, что "Бернли" ведет переговоры с Компани, который с августа 2020 тренирует "Андерлехт", появились еще в конце апреля.

Несмотря на то, что сезон завершился для "бордовых" вылетом из Премьер-Лиги, это не отбило у Венсана желание получить работу на "Терф Мур".

Как сообщает The Guardian, стороны значительно продвинулись в переговорах, и сейчас Компани находится на пороге того, чтобы взять за задачу по возвращению "Бернли" в элиту.

Предыдущий рад "бордовые" выступали в Чемпионшипе еще в 2016 году, когда они завоевали титул.


Метки Андерлехт, Бернли, Компани, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 18:00

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