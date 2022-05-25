Фердинанд советует "Юнайтед" Макса Ааронса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рекомендовал "красным дьяволам" приобрести крайнего защитника "Норвича" Макса Ааронса.

В завершившемся сезоне Ааронс сыграл 35 матчей во всех соревнованиях за "Норвич", который занял последнее место в Премьер-Лиге и пропустил больше всех голов в дивизионе.



Тем не менее, Фердинанд убежден, что 22-летний англичанин пригодился бы "Юнайтед", который находится на пороге перестройки.



"Кто-нибудь вроде Макса Ааронса мог бы стать приобретением в духе Криса Смоллинга и принести большую пользу".



"Возможно, он бы сразу и не стал игроком стартового состава, но такого рода игроки приходят в клуб на 10 лет, строят хорошую карьеру и оказывают хорошее влияние на различных уровнях", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.