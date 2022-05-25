Моуриньо хочет забрать Дугласа Луиса у Джеррарда

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

Прямо сейчас Моуриньо сосредоточен на финале Лиги Конференций, в котором "Рома" сразится с "Фейноордом" в среду вечером.



Как сообщает Daily Mail, после матча в Тиране Моуриньо сместит свое внимание на трансферный рынок и постарается переманить Луиса, который находится на радаре у римлян с прошлого лета.



В "Роме" ожидают, что едва подписавшая свободным агентом Бубакара Камара "Вилла" будет открыта к предложениям насчет 24-летнего бразильца.



В данный момент наставник "Виллы" Стивен Джеррард не испытывает недостатка игроков в центре поля, где у него — помимо новобранца из "Марселя" — есть Джон Макгинн, Джейкоб Рэмси, Марвелус Накамба и юные Кэрни Чуквуэмека, Том Ироегбунам.



Выгодная продажа Дугласа обеспечила бы Джеррарду деньги для укрепления более проблемных позиций.