Рэшфорд хочет остаться в "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и произвести впечатление на нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.

24-летний Рэшфорд провалил сезон 2021/22, первые два месяца которого он пропустил из-за операции на плече. Маркус выходил в стартовом составе лишь на 13 из 38 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге, забив четыре гола.



Еще в марте появились слухи, что Рэшфорд недоволен своей ситуацией на "Олд Траффорд" и помышляет об уходе из родного клуба, однако сейчас The Telegraph утверждает, что Маркус отбросил такого рода мысли.



Рэшфорд не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций, поэтому в следующем месяце Маркус отправится в Соединенные Штаты, где будет тренироваться по индивидуальной программе, чтобы в хорошей форме подойти к началу предсезонной подготовки при Тен Хаге.



The Telegraph добавляет, что за ситуацией вокруг Рэшфорда наблюдает "Бавария", однако мюнхенцы рассматривают Маркуса только в качестве запасного варианта.