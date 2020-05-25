Рэшфорд хочет остаться в "Юнайтед"
Нападающий Маркус Рэшфорд хочет остаться в "Манчестер Юнайтед" и произвести впечатление на нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.
24-летний Рэшфорд провалил сезон 2021/22, первые два месяца которого он пропустил из-за операции на плече. Маркус выходил в стартовом составе лишь на 13 из 38 матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге, забив четыре гола.
Еще в марте появились слухи, что Рэшфорд недоволен своей ситуацией на "Олд Траффорд" и помышляет об уходе из родного клуба, однако сейчас The Telegraph утверждает, что Маркус отбросил такого рода мысли.
Рэшфорд не был вызван в сборную Англии на матчи Лиги Наций, поэтому в следующем месяце Маркус отправится в Соединенные Штаты, где будет тренироваться по индивидуальной программе, чтобы в хорошей форме подойти к началу предсезонной подготовки при Тен Хаге.
The Telegraph добавляет, что за ситуацией вокруг Рэшфорда наблюдает "Бавария", однако мюнхенцы рассматривают Маркуса только в качестве запасного варианта.
25.05.2022 15:00
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Ща придут ватные спермюшники и в очередной раз будут спорить, доказывая, какой уголёк топовый
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Санчо - Рэшфорд - Гринвуд
Какая крутая атака могла бы быть у муму,еслиб не внезапное возвращение анальдо, ради которого эти талантливые ребятки были вынуждены стать простыми подносчиками снарядов,чтобы португез мог набивать свою мусорную статку.
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