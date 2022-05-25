Эльнени заключил новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени заключил с лондонским клубом новый контракт.

Эльнени выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Базеля" в 2016 году, забив пять голов и отдав 10 результативных передач в 147 матчах.



Еще несколько месяцев назад казалось, что "канониры" отпустят Мохамеда свободным агентом в конце сезона, однако 29-летний египтянин проявил себя с лучшей стороны в заключительных матчах кампании, чем заслужил новую сделку.



И хотя "Арсенал" не называет срок нового контракта, BBC предполагает, что речь идет об одном годе с опцией продления на 12 месяцев.



"Я люблю этот клуб и чувствую себя частью этой семьи. Я хочу продолжать выступать за этот удивительный клуб и за эту удивительную семью. Я очень счастлив и возлагаю большие надежды на будущее", — сообщил Эльнени.