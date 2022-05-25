Британское правительство одобрило сделку по "Челси"

Как и ожидалось, британское правительство одобрило сделку по приобретению "Челси" Тоддом Бели.

Лишь накануне Бели и партнеры получили зеленый свет от Премьер-Лиги на заключение сделки стоимостью 4.25 млрд. фунтов.



А сегодня перед совладельцем "ЛА Доджерс" и "Ла Лэйкерс" был снят последний барьер на пути к приобретение "Челси" у Романа Абрамовича, который, правда, никаких денег за свой клуб не получит.



"Минувшей ночью правительство Великобритании достигло точки, когда мы можем выдать лицензию, разрешающую продажу "Челси", — цитирует официального представителя властей BBC.