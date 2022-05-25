Британское правительство одобрило сделку по "Челси"

Тодд Бели Как и ожидалось, британское правительство одобрило сделку по приобретению "Челси" Тоддом Бели.

Лишь накануне Бели и партнеры получили зеленый свет от Премьер-Лиги на заключение сделки стоимостью 4.25 млрд. фунтов.

А сегодня перед совладельцем "ЛА Доджерс" и "Ла Лэйкерс" был снят последний барьер на пути к приобретение "Челси" у Романа Абрамовича, который, правда, никаких денег за свой клуб не получит.

"Минувшей ночью правительство Великобритании достигло точки, когда мы можем выдать лицензию, разрешающую продажу "Челси", — цитирует официального представителя властей BBC.


Метки Бели, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 13:00

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  1. takernotagiver 25.05.2022 13:57 # takernotagiver
    What a bummer(

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  2. explosion 25.05.2022 13:48 # explosion
    У швали кукарекавшей про Императоров в ЧШ очередное огорчение.

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  3. yela 25.05.2022 13:24 # yela
    Бриты щёлкают российских олигархов как семечки. Не зря с Евросоюза вышли, будучи самой серьезнозной силой в Европе

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