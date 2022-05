Светская хроника за среду

"Ливерпуль" проиграл борьбу за Орельена Тчуамени. Томас Тухель сможет потратить 200 миллионов фунтов летом. Агенты Пау Торреса направляются в Англию. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Реал" опередил "Ливерпуль" в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. (ESPN)



"Интер" готов заплатить 17 миллионов фунтов за вингера "Ливерпуля" Такуми Минамино. (Anfield Watch)



Главный тренер "Челси" Томас Тухель получит 200 млн. фунтов на летние трансферы от нового владельца клуба Тодда Бели. (The Telegraph)



"Юнайтед" предложил 47 млн. фунтов за полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича. (La Reppublica)



На текущей неделе агенты защитника "Вильярреала" Пау Торреса посетят Англию, чтобы провести переговоры с "Юнайтед" насчет трансфера испанца стоимостью 45 млн. фунтов. (Deportes de Periodico Mediterraneo)



"Ньюкасл" продолжает борьбу за защитника "Лилля" Свена Ботмана. (Daily Mail)



Голкипер Мартин Дубравка хочет остаться в "Ньюкасле", несмотря на планы "сорок" пригласить на последний рубеж Дина Хендерсона из "Юнайтед" или Кепу Аррисабалагу из "Челси". (The Chronicle)



"Ньюкасл" нацелился на вингера "Лидса" Джека Харрисона. (The Telegraph)



"Эвертон" и "Кристал Пэлас" хотят вингера "Уотфорда" Исмаилу Сарра. А вот "Ньюкасл" завершил свой интерес к 24-летнему сенегальцу. (Football Insider)



Вингер "Лидса" Рафинья сообщил своему клубу, что хочет перейти в "Барселону", чье предложение в 30 млн. фунтов по бразильцу было отклонено ранее в этом году. (Sport)



"Астон Вилла" предложила защитнику Джеймсу Тарковски, покидающему "Бернли" свободным агентом, контракт с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Вест Хэм" планирует приобрести защитника "Ноттингем Форест" Джо Уорралла. (Evening Standard)



Нападающий "Сассуоло" Джанлука Скамакка привлек интерес "Вест Хэма". (The Sun)



Другое



Криштиану Роналду еще в январе пригрозил "Юнайтед", что уйдет из клуба, если Ральф Рангник будет утвержден главным тренером на постоянной основе. (ESPN)



"Ливерпуль" аннулировал билеты на финал Лиги Чемпионов 13 своих фанатов, которые пытались перепродать их онлайн. (The Telegraph)



73-летний тренер Нил Уорнок завел твиттер. (The Sun)



Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус впервые стал отцом. (The Sun)



Полузащитник "Сити" Джек Грилиш отправился на Ибицу за продолжением чемпионской вечеринки. (The Sun)