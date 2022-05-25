Мане "представляет себя" в "Баварии"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане допускает свой переход в "Баварию" этих летом.

Как и у своего партнера по "Ливерпулю" Мохамеда Салха, контракт Мане истекает в 2023 году. Однако с египтянином "красные" обсуждают новую сделку уже несколько месяцев, тогда как сенегальца клуб пока даже не приглашал к столу переговоров.



По информации Sky Sport Germany, финал Лиги Чемпионов против "Реала" 28 мая может стать последним матчем для экс-игрока "Ред Булл" за "Ливерпуль".



Сообщается, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич совпадают в своем желании заполучить 30-летнего Мане, а сам Садио допускает свой переезд в Бундеслигу.



Несмотря на приличный возраст Мане и его истекающий через 12 месяцев контракт, продажа Садио может принести "Ливерпулю" около 42 миллионов фунтов.