Мане "представляет себя" в "Баварии"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане допускает свой переход в "Баварию" этих летом.
Как и у своего партнера по "Ливерпулю" Мохамеда Салха, контракт Мане истекает в 2023 году. Однако с египтянином "красные" обсуждают новую сделку уже несколько месяцев, тогда как сенегальца клуб пока даже не приглашал к столу переговоров.
По информации Sky Sport Germany, финал Лиги Чемпионов против "Реала" 28 мая может стать последним матчем для экс-игрока "Ред Булл" за "Ливерпуль".
Сообщается, что главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн и спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич совпадают в своем желании заполучить 30-летнего Мане, а сам Садио допускает свой переезд в Бундеслигу.
Несмотря на приличный возраст Мане и его истекающий через 12 месяцев контракт, продажа Садио может принести "Ливерпулю" около 42 миллионов фунтов.
25.05.2022 11:00
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