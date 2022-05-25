Сориано подтвердил намерение "Сити" продлить контракт с Гвардиолой

Ферран Сориано и Юрген Клопп Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано подтвердил, что его клуб намерен продлить контракт со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.

И хотя Лига Чемпионов пока никак не покорится "Сити", в минувший уикенд Гвардиола привел "горожан" к их четвертому титулу Премьер-Лиги за пять последних лет.

Сейчас от контракта Гвардиолы остается только один год, однако в прошлом месяце Хосеп заявил, что готов остаться на "Этихад" навсегда. И Сориано воспринимает эти слова всерьез.

"Гвардиола выразил желание остаться в "Сити" навсегда, так почему бы и нет? Это возможно", — сообщил Сориано RAC1.


Метки Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, Сориано

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 10:00

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