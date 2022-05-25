Сориано подтвердил намерение "Сити" продлить контракт с Гвардиолой
Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано подтвердил, что его клуб намерен продлить контракт со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.
И хотя Лига Чемпионов пока никак не покорится "Сити", в минувший уикенд Гвардиола привел "горожан" к их четвертому титулу Премьер-Лиги за пять последних лет.
Сейчас от контракта Гвардиолы остается только один год, однако в прошлом месяце Хосеп заявил, что готов остаться на "Этихад" навсегда. И Сориано воспринимает эти слова всерьез.
"Гвардиола выразил желание остаться в "Сити" навсегда, так почему бы и нет? Это возможно", — сообщил Сориано RAC1.
25.05.2022 10:00
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