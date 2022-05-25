Зума нанял круглосуточную охрану

Курт Зума К защитнику "Вест Хэма" Курту Зума была приставлена круглосуточная охрана из-за поступающих в адрес футболиста угроз и оскорблений.

Накануне Зума в суде признал свою вину касательно жестокого обращения со своей кошкой. 27-летний француз явился к Фемиде вместе со своим младшим братом Йоаном, который и снял то скандальное видео.

Тот поступок Зума по-настоящему задел отдельных любителей животных, которые принялись угрожать Курту смертью и оскорблять его на расовой почве, о чем сообщает Daily Star.

Всерьез переживая за свою безопасность, Зума, которому грозит до шести месяцев тюрьмы, был вынужден обратиться в охранную фирму. Теперь телохранители находятся близ Курта в режиме 24/7.


Метки Вест Хэм, Зума, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 25.05.2022 09:00

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  1. vals1702 25.05.2022 09:40 # vals1702
    коты они мстительные. все правильно сделал

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  2. empry 25.05.2022 09:28 # empry
    Общество на западе тоже отчасти е*нутое. Понятно, что жестокое обращение с животными – это плохо. Но жестокое обращение с людьми (давление, преследование, травля) ничем не лучше. Зума дурачок, а не садист. Это было всем очевидно с самого начала. Но моралфаги уничтожат любого в так называемой борьбе за справедливость. Мерзость.

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