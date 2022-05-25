Зума нанял круглосуточную охрану

К защитнику "Вест Хэма" Курту Зума была приставлена круглосуточная охрана из-за поступающих в адрес футболиста угроз и оскорблений.

Накануне Зума в суде признал свою вину касательно жестокого обращения со своей кошкой. 27-летний француз явился к Фемиде вместе со своим младшим братом Йоаном, который и снял то скандальное видео.



Тот поступок Зума по-настоящему задел отдельных любителей животных, которые принялись угрожать Курту смертью и оскорблять его на расовой почве, о чем сообщает Daily Star.



Всерьез переживая за свою безопасность, Зума, которому грозит до шести месяцев тюрьмы, был вынужден обратиться в охранную фирму. Теперь телохранители находятся близ Курта в режиме 24/7.