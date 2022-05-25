Тен Хаг избавляется от Фелана и штаба Рангника

Майку Фелану не нашлось места в штабе нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

В свое время Фелан представлял "Юнайтед" как игрок. Затем Майк ассистировал сэру Алексу Фергюсону, а в 2019 году вернулся на "Олд Траффорд" в качестве правой руки Оле Гуннара Сульшера.



Фелан также ассистировал временному наставнику "красных дьяволов" Ральфу Рангнику во второй половине этого сезона, однако Тен Хаг решил, что Майк ему не нужен.



Одновременно Тен Хаг избавляется от помощников Рангника, оставляя лишь тренера вратарей Ричарда Хартиса и тренера по стандартным положениям Эрика Рамзи.



Как добавляет Daily Mail, 59-летний Фелан является крайне уважаемой фигурой в "Юнайтед", и сейчас клуб ведет переговоры с Майком, чтобы сохранить с ним связь в каком-нибудь другом виде.