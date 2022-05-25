Босс "Сити" уверен, что Холанд выбрал его клуб не из-за денег

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано отверг предположения о том, что нападающий Эрлинг Холанд выбрал его клуб из-за денег.

И хотя трансфер Холанда из дортмундской "Боруссии" обойдется "Сити" в 51 миллион фунтов, "горожанам" также придется крупно потратиться на комиссионные и зарплату Эрлингу в течение следующих пяти лет.



Согласно слухам, Холанд будет получать на "Этихад" 400 тыс. фунтов в неделю, однако Сориано убежден, что денежный вопрос был вторичен в борьбе "Сити" с клубами вроде "Реала", "Баварии" и "Манчестер Юнайтед".



"Наше развитие достигло той стадии, когда большие игроки могут выбирать нас, и Холанд выбрал нас. Вы видели трансферные суммы — они очень разумны. А зарплату мы платим такую, какую может себе позволить, и здесь учтена работа с медиа и коммерческими партнерами. У него было предостаточно времени, чтобы спокойно выбрать, где играть".



"Мы поддерживали тесный контакт с ним, мы объяснили ему свой проект. "Юнайтед", "Бавария" или "Реал" могли бы платить ему не меньше. Он сам решил, куда хочет отправиться, и мы рады его решению. Мы сосредоточены на футболе, на хорошей игре и на победах, нежели на звездных игроках. На не хватало центрального нападающего", — сообщил Сориано радиостанции RAC1.