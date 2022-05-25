Де Брюйне связывает свое будущее с "Сити"
Полузащитник Кевин Де Брюйне заявил, что предан "Манчестер Сити" и никуда не хочет уходить.
В минувший уикенд Де Брюйне помог "горожанам" завоевать их четвертый чемпионский титул за пять последних лет. А незадолго до этого Кевин был признан лучшим игроком Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.
Однако 30-летний бельгиец не насытился победами и по-прежнему жаждет добиваться успеха с "Сити".
"Я здесь уже семь лет, я люблю своих партнеров, это моя команда. У меня остается еще три года по контракту, и я определенно остаюсь. Это то место, где я хочу быть и где я хочу выигрывать трофеи", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.
25.05.2022 06:00
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